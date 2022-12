Die Leitung des Prignitzmuseums Havelberg bei Stendal hat in den vergangenen Jahren bereits ein glückliches Händchen und ein gerüttelt Maß an Kenntnis der Freuden von Besucherinnen und Besuchern bewiesen. Die diesjährige Sonderausstellung zum Advent stellt wieder unter Beweis: Geschichte vermitteln lässt sich auch mit Seele, mit Spaß, mit Staunen. Diesmal geht es um historisches Spielzeug und die alten Spiele der Kinderzeit seit Ende des 19. Jahrhunderts. In "Eene, meene, muh – Kinderspiel in Brandenburg" geht es darum, Generationen zueinander zu bringen.