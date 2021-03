Bilanz und Ausblick Abschied und Beginn: Generationswechsel auf der Heidecksburg Rudolstadt

Hauptinhalt

Fast 20 Jahre hat Lutz Unbehaun das Landesmuseum im Barockschloss Heidecksburg geleitet, nun gibt er den Staffelstab weiter an Sabrina Lüderitz. In dieser Zeit hat der Museumsdirektor viel erreicht. An neuen Herausforderungen mangelt es dennoch nicht. Ein gemeinsamer Spaziergang durch Gemäldegalerie, "Rococo en Miniature" und das Naturhistorische Museum.