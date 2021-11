Schon als Kind suchte Nora Mona Bach, gemeinsam mit ihrem Vater, Achate und andere Steine. Die Erzählungen ihres Großvaters, der als Bergmann unter Tage gearbeitet hat, hatte sie noch lebhaft im Ohr. Als sie später an der Kunsthochschule Burg in Halle zu studieren begann und sich beim Malen sehr für Kohle interessierte, wunderte sich die junge Frau zunächst nicht. Dass es mit ihrer Familiengeschichte zusammenhängen könnte, kam ihr erst während des Stipendiums in den Sinn.

Der Röhrigschacht in Wettelrode Bildrechte: dpa

Viele Geschichten von "unter Tage" nahm der Großvater mit ins Grab. Das Trauma wegen eines verschütteten Kumpels zum Beispiel. Noch intensiver begann Nora Mona Bach nun seiner Lebensgeschichte nachzufühlen. Folgte ihm in den Schacht, fand heraus, warum er so ein stiller Mensch gewesen war - denn in so einem Schacht arbeiteten die Menschen über Jahrhunderte meist allein unter den schwierigsten Bedingungen. Im Röhrigschacht Wettelrode, in dem Kupfer und Silber abgebaut wurden, oft stundenlang, eingeklemmt im Liegen.