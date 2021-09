Im Außengelände des Börde-Museums in Ummendorf gibt es einen Skulpturengarten, denn zu DDR-Zeiten fanden hier immer wieder Symposien statt und verschiedene Bildhauer ließen ihre Arbeiten in dem Garten zurück.

Himmelmanns Ausstellung heißt "Mutter Erde". Damit verweist die 1984 geborene Künstlerin auf Parallelen zwischen ihrer Arbeit mit dem Material und der landwirtschaftlichen Arbeit in fruchtbarem Boden. Auch Himmelmann arbeitet mitunter körperlich hart mit großen Tonmassen, knetet, schneidet, bewässert immer wieder und wartet mitunter wochenlang, bis der Ton reif ist für den Ofen. Nach dem Brand bekommen ihre Keramiken noch einen schrillen Anstrich. Daher auch Himmelmanns Interesse am kraftvollen Wirken von Mensch und Erde in der fruchtbaren Börderegion.

Julia Himmelmann: "Wurst und Phallus" Bildrechte: Matthias Ritzmann

Das Börde-Museum in Ummendorf erzählt die Geschichte dieser Region und wird im kommenden Jahr nach Umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder vollständig zu sehen sein. Derzeit können neben dem Skulpturengarten mit den neuen Arbeiten von Julia Himmelmann aber auch der Kräutergarten und der Dampfpflugsatz des Museums besichtigt werden.



Das Börde-Museum nennt seit den 1970er-Jahren einen vollständigen Dampfpflugsatz sein eigen und ist weltweit eine von nur acht Einrichtungen, die diese Technik präsentiert. 1863 wurde erstmals in Preußen in der Magdeburger Börde mit dem Dampfpflug gearbeitet. Wasserwagen und Pflug vervollständigen seit dem vergangenen Jahr das bestehende Ensemble. Im Garten des Museums Burg Ummendorf treffen nun also Kunst und Technik aufeinander und laden ein, sich auf ganz verschiedene Weise mit der Geschichte der Region zu befassen.