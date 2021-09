Die Ausstellung "Starke Frauen in der Lichtenburg"

Kunstinstallation von Petra Reichenbach



Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin

Prettiner Landstraße 4, 06925 Annaburg / OT Prettin



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag 9:00 bis 15:30 Uhr

Freitag 9:00 bis 13:00 Uhr

Jeden letzten Sonntag im Monat 13:00 bis 17:00 Uhr

September und Oktober 2021 zusätzlich jeden zweiten Sonntag im Monat 13:00 bis 17:00 Uhr



Der Eintritt ist frei.



Anlässlich des Tages des offenen Denkmals 2021 stellt die Grafikerin und Buchkünstlerin Petra Reichenbach am 12. September ihre Kunstinstallation "Starke Frauen in der Lichtenburg" in den ehemaligen Frauengemächern vor.