Der Vater dieser neuartigen Plakatkunst hieß Jules Chéret. Er zeigte am liebsten junge schlanke Damen in dynamischen Posen – und die machten dann auch Reklame für ein Produkt, das man nicht unbedingt mit diesen jungen Models in Verbindung bringt. Dornbach beschreibt es: "In dem Fall hier ist es ein Abführmittel, was sie bewirbt. Das ist sozusagen das Allheilmittel im Grunde genommen, damit man denn vielleicht irgendwann wieder so ausschaut, wie diese junge Dame, die uns hier entgegenschwebt."