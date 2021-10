MDR-Doku "East Side Stories" Wie die Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann Ost und West vereint

Im Jahr des Mauerfalls-Jubiläums, 2019, war sie plötzlich ein Shootingstar der Kunstszene: Henrike Naumann, 1984 in Zwickau geboren. Wie sie mit Fundstücken arbeitet und so Erinnnerungsräume schafft, wurde mit Preisen gefeiert. In ihre künstlerische Arbeit sind ganz gegenwärtige, eigene Erfahrungen in der ostdeutschen Provinz eingeflossen. Was Henrike Naumann antreibt und welches Verhältnis sie zu ihrer Heimat hat, erklärt sie in den "East Side Stories" – die MDR-Doku ist seit dem 3. Oktober in der ARD MEDIATHEK zu sehen.