Zunächst wird Meller von den dubiosen Händlern durch halb Basel gelotst. Am Ende findet das Treffen in der Cafeteria des Baseler Hilton-Hotels statt. Zu dritt sitzen sie an einem Tisch. Lockvogel Meller, die Vermittlerin und der vermeintliche Besitzer der Himmelsscheibe.

Dann ist es so weit: Harald Meller bekommt die Himmelsscheibe in seine Hände. Der unbekannte Mann hatte die Scheibe unter seinem Pullover, nur in ein Handtuch gewickelt – und zwar "so, dass man es nicht sehen konnte. Der Mann war nicht stämmig, der konnte das da unterm Pullover verstecken. Der Mann hat dann die Scheibe genommen und mir überreicht", so Meller.