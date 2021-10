Harald Meller: Wir wurden angefragt und wir machen das natürlich gerne, denn so werden viele Menschen auf den ältesten Blick in den Himmel, der dokumentiert ist, aufmerksam. Aber ist natürlich nicht nur ein PR-Gag, sondern es zeigt natürlich auch, dass der Mensch schon immer die Sehnsucht nach dem Himmel hatte. Und diese Sehnsucht manifestiert sich zum aller ersten Mal in der Himmelsscheibe, obwohl sie tausende von Jahren älter ist. Und indem die Himmelsscheibe mit auf die ISS geht, zeigt das natürlich, dass, sozusagen mit dem Biss in den Apfel der Erkenntnis, der erste 'footstep on the moon' erfolgt ist. Also: Wir sind in der direkten Verbindung.