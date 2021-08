Sachsen-Anhalt Neue Kunstmeile in Magdeburg? Zwei Galerien jetzt im Zentrum der Stadt

In Magdeburg tut sich was in der Kunstszene, denn nicht nur die kommerzielle Fabra Ars-Galerie ist unlängst ins Zentrum der Stadt gezogen. Auch die bereits seit 16 Jahren existierende HO Galerie, die ihren Sitz bisher in einem abseits gelegenen Stadtteil Westerhüsen hatte, zieht nach Mitte und eröffnet am 12. August ebenfalls am Ulrichplatz ihre neuen Galerieräume. Damit ist die kurze Fußgängerzone schon so etwas wie eine Kunstmeile geworden und spiegelt vielleicht ein Signal von Aufbruch in der Magdeburger Kunstszene.