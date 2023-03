In den frühen Abenteuererzählungen, wie 1875 in "Old Firehand" oder "Deadly Dust" von 1879, begegnet man noch einem Winnetou, der seine Feinde skalpiert, Angst vor der Eisenbahn hat und der den Stummel einer zu Ende gerauchten Zigarette isst. Doch gleichzeitig liest man bereits dort von seiner Freundschaft zu den sogenannten Weißen, von seinem Mut und seiner Selbstlosigkeit, und er wird beschrieben als der "ehrenhafteste und berühmteste Held des Westens". In seinem Spätwerk schließlich erhob ihn Karl May, selbst überzeugter Pazifist, dann in den Rang eines "Edelmenschen".