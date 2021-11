Auszeichnung Weidaer Künstler Horst Sakulowski erhält Thüringer Kulturnadel

Der Maler, Grafiker und Zeichner Horst Sakulowski ist vor allem für seine fantastischen und zugleich realistischen Zeichnungen und Radierungen bekannt. 1943 in Saalfeld geboren, studierte er von 1962 bis 1967 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und stellt seitdem in bedeutenden Museen aus, u.a. in Altenburg, Halle, Erfurt und Dresden. Seit über 20 Jahren engagiert er sich auch ehrenamtlich für die Kulturszene in seiner Heimatstadt Weida. Dafür wird ihm nun die Thüringer Kulturnadel 2021 verliehen.