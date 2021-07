Die Zeitreise beginnt im frühen 19. Jahrhundert mit einer Blume, die in ihrer romantischen Verklärtheit und Zartheit dem heutigen Zeitgeschmack eher nicht mehr entspricht: die Hortensie. Das mag an ihren zarten hellblauen Blüten liegen, mutmaßt Matthias Riedel, Leiter der botanischen Sammlungen in Schloss Zuschendorf. Auch ihre eiförmigen, stark geäderten Blätter scheinen heute an Aufgeregtheit verloren zu haben. "Aber für die damalige Zeit war es eben eine Sensation", ergänzt Riedel. Denn noch im frühen 19. Jahrhundert war die Hortensie in Europa eine völlig Unbekannte.

Wie die Hortensie von Japan nach Europa kam

Matthias Riedel, Leiter der botanischen Sammlungen in Schloss Zuschendorf Bildrechte: dpa Plötzlich tauchte diese spektakuläre blaue Blume namens "Otaksa" auf und war fortan als Statussymbol heiß begehrt. Mit ihr verband sich gleichzeitig eine tragische Liebesgeschichte: Die des berühmten deutschen Botanikers Franz von Siebold und seiner verzehrenden Liebe zu der schönen Otaki, die er in Japan zurücklassen musste. Nach ihr benannte er die blassblaue "Otaksa".



Für die Menschen in der Romantik, die auf der Suche nach der "Blauen Blume" waren, eine besonders ergreifende Geschichte, weiß Matthias Riedel:

Diese blaue Blume, die plötzlich in Europa war und aus dem Land der aufgehenden Sonne kam. Das war eine ganz spektakuläre Mode. Da ist eine richtige Welle draus geworden. Matthias Riedel, Leiter der botanischen Sammlungen von Schloss Zuschendorf

"Alle wollten sie haben"

Der "Putzmachersalon" im Festsaal von Schloss Zuschendorf Bildrechte: Schloss Zuschendorf Vom oberen Teil des Schlossparks, in dem man in einem japanisch gestalteten Pavillon Franz von Siebold und seiner "Otaksa" begegnen kann, führt der Weg ins Schloss. Im Festsaal findet man sich in einem "Putzmachersalon" der ausgehenden Kaiserzeit wieder, in dem die feinen Damen Hüte erstehen konnten. Die Hortensien jener Zeit kamen aus Frankreich, der Wiege der europäischen Hortensienzucht. Sie galten immer noch als sehr kostbar und blieben damit zunächst Adel und Bürgertum vorbehalten. In ihrer Zartheit waren sie jedoch fürs deutsche Klima ungeeignet. Und so wurden winterharte Sorten gezüchtet.

Matthias Riedel führt aus: "1926 hat man die neuen Hortensien-Züchtungen auf der großen Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung in Dresden erstmals vorgestellt. Das war wie ein Rausch. Alle wollten sie haben, weil sie natürlich von völlig neuer Qualität waren, im Gegensatz zu den französischen: Die Stängel sind stärker geworden, die Farben intensiver, die Pflanzen gedrungener – eine völlig neue Modewelle."

Wie Mode unterliegen auch Blumen gewissen Trends - im Landschloss Zuschendorf gibt es beides zu sehen: "Hortensienmode – Modehortensien". Bildrechte: Schloss Zuschendorf

Ausstellung spiegelt Gartenkunst und gesellschaftliche Ereignisse

Im Vestibül des Schlosses spielt sich eine packende Szene ab: Die Luftfahrtpionierin Amelia Earhart landet mit ihrem Fallschirm sanft in einem Blütenmeer aus Hortensien. Über ihr saust das Flugzeug dahin, mit dem sie 1934 eine Weltumrundung versuchte. In Wirklichkeit endete dieser Flug tragisch. In der von Bea Berthold liebevoll gestalteten Schau spiegeln sich die Modetrends der Hortensien in den gesellschaftlichen Entwicklungen wieder. Ergänzt wird die Sammlung durch anmutige Zeichnungen, etwa von Irene Barkmann, einst als weltbeste Botanikerin ausgezeichnet.

Die Flugpionierin Amelia Earhard in einem Meer aus Hortensien. Bildrechte: Schloss Zuschendorf

Spektakuläre Neuzüchtungen

Matthias Riedel weist in der Ausstellung auf die spektakulären Neuzüchtungen der letzten Jahre hin: Dazu zählt die Ballhortensie "Schloss Wackerbarth". Ihren Namen verdankt die Art folgendem Umstand: "Wenn man sie blau färbt, dann sind die echten Blüten so blau, wie prickelnder Sekt. Und die Amerikaner lieben das ungemein", so Riedel.

Andere Neuschöpfungen sind etwa mehrfarbige Blüten oder elegante lackschwarze Stängel. Und so endet die farbenfrohe Zeitreise, die nicht zuletzt vom großen Können der sächsischen Gärtner erzählt.

Das Landschloss Zuschendorf bei Pirna beherbergt bis zum 8. August 2021 die Ausstellung "Hortensienmode – Modehortensien". Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich