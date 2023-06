In den 50er Jahren wird das Kombinat "Schwarze Pumpe" aufgebaut, indem das reiche Braunkohlevorkommen der Lausitz veredelt wird. Für die neuen Arbeitskräfte brauchte es eine Stadt und die entstand am Reißbrett. Dieser spannende sozialistische Aufbauplan zog Brigitte Reimann nach Hoyerswerda. Sie schrieb in ihren Werken immer wieder vom Alltag der Bewohner, von den Auseinandersetzungen und Problemen in der jungen Neustadt Hoyerswerda. Zum Beispiel in ihrem Buch "Franziska Linkerhand".