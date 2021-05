Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden bekommt ab 2022 eine Direktorin. Wie die Stiftung am Dienstag mitteilte, folgt die Kulturanthropologin Iris Edenheiser dann auf Klaus Vogel, der am Jahresende nach mehr als 30 Dienstjahren in den Ruhestand geht. Dresdens Kulturdezernentin Annekatrin Klepsch sagte als Vorsitzende des Stiftungsrats, mit Edenheiser gewinne man "eine versierte und international erfahrene Museumsexpertin mit sächsischen Wurzeln". Als Kulturanthropologin werde sie den interdisziplinären Kurs des Museums als Haus der Vermittlung, der Forschung und des Diskurses fortsetzen und weiterentwickeln.

Edenheiser erklärte, sie wolle, dass am Hygiene-Museum globale, gesellschaftlich relevante Fragen unserer Zeit diskutiert und immer wieder an die historischen Erfahrungen des Ortes und der Region rückgekoppelt würden.

Edenheiser hatte bereits Posten in Dresden und Leipzig

Edenheiser wurde 1977 in Torgau geboren und studierte in Leipzig und Granada Ethnologie, Religionswissenschaften und Hispanistik. Sie ist seit 2017 stellvertretende Direktorin am Museum Europäische Kulturen der Staatlichen Museen zu Berlin und arbeitete zuvor am Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig, dem Museum für Völkerkunde Dresden und den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen.

Das Deutsche Hygiene-Museum wurde 1912 von dem Industriellen Karl August Lingner gegründet, dem Erfinder des Mundwassers Odol. 1930 bekam es mit dem von Architekt Wilhelm Kreis geschaffenen Ausstellungsgebäude ein Domizil. In der Weimarer Republik trug das Museum mit verständlicher Präsentation von Wissenschaft zur Demokratisierung des Gesundheitswesens bei.