Weil im vergangenen Sommer coronabedingt die ibug in Flöha nur im reduzierten Format stattfinden konnte, eröffnet das internationale Kunstfestival am Freitag nochmal im Großformat am selben Ort. Annemarie Riemer: "Wer letztes Jahr da war, wird staunen, was sich alles verändert hat. Normalerweise räumen wir mit lokalen Helfern immer erst Tonnen von Schutt und Müll, bevor die Künstlerinnen und Künstler in die Räume können. Jetzt fanden wir Material ohne Ende. Die Buntpapierwerke befinden sich seit den 90er-Jahren wie in einer Zeitkapsel."