Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Geyer-Werke in Hamburg neu gründet. Später nahmen auch die Geyer-Werke in Berlin wieder ihre Arbeit auf. Sie gingen mit der Zeit, öffneten sich für die Synchronisation und die technische Bearbeitung von TV-Produktionen. Trotz großer Aufträge wie der Postproduktion von Filmen wie "Matrix" oder "Lola rennt" musste das Unternehmen 2013 Insolvenz anmelden. Zu dieser Zeit war Karl August Geyer, der Mann aus Ilmenau, bereits seit Jahren tot: Er starb 1964 in Hamburg, wo er bis zuletzt auch tätig war.