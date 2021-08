"KUNST/MITTE" wächst weiter Mitteldeutsche Kunstmesse zieht in Magdebuger Messehallen

Heute öffnet die internationale Messe für zeitgenössische Kunst in Mitteldeutschland erstmals in den Magdeburger Messehallen. Nach einem Besucherrekord im vergangenen Jahr – damals in der Stadthalle Magdeburg – verdoppelt sich die Ausstellungsfläche 2021. Damit können sich noch mehr Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt präsentieren. Außerdem sind neue und erweiterte Programmpunkte geplant.

Opernsänger als Organisator

Der argentinische Opernsänger Matias Tosi ist ein echtes Multitalent. Er leitet in Magdeburg das Hundertwasserhaus und ist nun auch der Manager der "KUNST/MITTE"-Messe. Und zu dieser gehören diese vier wichtigen Säulen: Die Nachwuchsförderung, das Zusammenwirken von Bildenden und Darstellenden Künstlerinnen und Künstlern, die Vermittlung von Kunst für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie die Vernetzung von Kunstschaffenden der Region mit internationalen Kolleginnen und Kollegen.

Kunstschaffende aus der Region auf der "KUNST/MITTE" die Künstlerinnen Anne Merten und Deborah Ziller aus Halle, die Zeichnerin und Fotografin Astrid Salewski aus Dessau-Roßlau, der bildende Künstler Carl Bens aus Leipzig, Maler und Grafiker Jörg Kiesslinger aus Pößneck und Bildhauer Silvio Ukat aus Glauchau uvm.

Außerdem gibt es, so Tosi: "Eine besondere Ehrung für die älteren Künstlerinnen und Künstler. Direkt am Eingang zur Messehalle steht eine Vitrine zu Ehren des im letzten Jahr verstorbenen Bildhauers Heinrich Apel."

Eintauchen in die internationale Kunstwelt

Die "KUNST/MITTE" soll keine reine Verkaufsmesse sein und stattdessen zeitgenössische Kunst näherbringen. Archivbild von 2016. Bildrechte: Phillip-Hiersemann Die "KUNST/MITTE" ist keine reine Verkaufsmesse. Hier geht es darum, dem Publikum zeitgenössische Kunst näher zu bringen. Und da es in Sachsen-Anhalt da wenig Potenzial gibt, setzt die Messe auf Nachwuchspublikum. Die Kunst soll die Menschen direkt ansprechen, das Publikum kann mit den über 150 Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt in Kontakt kommen, Fragen stellen und sich in die Kunstwelt einfühlen.

Wir wollen ein großes Wohnzimmer sein. Matias Tosi, Manager der Kunst/Mitte-Messe

Junge Kunst von morgen

Dazu gibt es auch den sogenannten Young-Artist-Space. Da kann man sich quasi die Kunst von morgen ansehen. Da wagen die jungen Künstlerinnen und Künstler noch ein bisschen mehr und bekommen dafür auch noch einen Preis, den die Stadt Magdeburg zusammen mit dem Lions-Club stiftet. Erstmals vergibt auch die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt aus Halle einen Preis an einen Künstler vor Ort.

Das ist das erste Mal, dass wir endlich Halle und Magdeburg zusammenkriegen. Matias Tosi

Kunst zum Anfassen und nicht als elitäres Gehabe

Nach einem Besucherrekord im letzten Jahr verdoppelt sich die Ausstellungsfäche in den Magdeburger Messehallen. Bildrechte: dpa Auf rund 400 laufenden Metern werden Gemälde, Bilder und andere Kunstwerke zu sehen sein. Außerdem gibt es Bildhauereien und Skulpturen in der riesigen Messehalle 2. Es treten Performancekünstler auf, es wird Theaterstücke geben und DJs, die im Hintergrund auflegen, damit die Musik den Kunstgenuss nicht überdeckt.



Matias Tosi weiß, was er will: keine abgehobene Kunstschau, sondern Kunst zum Anfassen. Er möchte mit "KUNST/MITTE" die Menschen berühren. Sie dort abholen, wo sie sich befinden. Zeitgenössische Kunst ist für ihn kein elitäres Gehabe: "Man muss auch sagen, Kunst hat auch dekorative Elemente. Aber selbst wenn sie kommen und nichts kaufen, was sie mitnehmen werden, ist eine unglaubliche Art an Inspiration."

Messe soll weiter wachsen

Die Künstler kommen aus Afrika, Australien, Südamerika, aber auch aus Israel, Spanien und Österreich. Jeder bekommt eine sogenannte Koje, um seine Kunstwerke zu präsentieren. Und so viel steht schon fest: Tosi will mit der "KUNST/MITTE" weiter wachsen. Was vor sieben Jahren in einem kleinen Wasserturm irgendwo außerhalb von Magdeburg begann, hatte bereits im vergangenen Jahr 2.500 Besucherinnen und Besucher. Und das mitten in der Corona-Pandemie.

Wir bespielen in diesem Jahr nur einen winzigen Teil von den Messehallen und eins steht fest: Wir wollen nicht kleiner werden. Matias Tosi