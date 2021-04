MDR KULTUR: Videokonferenzen sind ja immer ein schwieriges Format, das wissen wir jetzt mittlerweile alle schon aus einem Jahr Erfahrung. Wie war denn heute der Dialog mit der Kanzlerin?

Arne Linde, Gründerin der ASPN Galerie der Leipziger Baumwollspinnerei Bildrechte: Arne Linde Arne Linde: Der Dialog war sehr sehr intensiv und natürlich auch sehr aufregend für alle Beteiligten. Es waren insgesamt 14 Leute, wir wurden vorher technisch recht gut vorbereitet im Vorfeld vom Team. Und dann war es eben so, dass nicht alle Beteiligten, und ich auch nicht, gewöhnt sind, in die Kamera zu sprechen. Und man hat schon gemerkt, das sind eben keine Repräsentanten der Verbände gewesen, sondern wirklich wir direkt als Kunst- und Kulturschaffende, die sich da geäußert haben. Es hat hier und da mal geholpert, aber es hat insgesamt ganz gut geklappt, glaube ich.

Ich höre ein bisschen Erleichterung. Sie sind ja mit Ihrer Galerie ASPN in Leipzig ansässig auf dem Gelände der Baumwollspinnerei. Und man kann sagen, mit einem dutzend Galerien, etlichen Ateliers und Kunst-Orten ist die Spinnerei ja das größte Galerie-Zentrum in Mitteldeutschland. Was war Ihr wichtigstes Anliegen in dieser Video-Konferenz?

Natürlich hätte ich ungefähr zehn Punkte nennen können. Viele Punkte waren auch schon von anderen Sprechenden dort abgedeckt, beispielsweise die schwierige Situation von Solo-Selbstständigen und Schwierigkeiten mit dem Zugang zu verschiedenen Fördermöglichkeiten, die es letzten Jahr gegeben hat. Was dann für mich, für die Kunstszene insbesondere, ein wichtiges Thema war, war, dass wir in unserer oftmals sehr langfristigen Planung – oftmals ein halbes oder ein ganzes Jahr voraus – oft noch gar nicht alle Auswirkungen spüren, die jetzt quasi in der Zukunft erst auf uns zukommen werden. Und da konnte ich sie nochmal sensibilisieren oder darauf aufmerksam machen, dass wir da auch in Zukunft Aufmerksamkeit für die Belange der Kunst und Kultur brauchen. Und da sind mir dann tatsächlich auch andere Redene beigesprungen, die auch gesagt haben, dass es zum Beispiel auch für freiberufliche Musikerinnen und Musiker so ist, dass sich die Auswirkungen erst sehr viel später zeigen werden.

Mein zweites Thema war, dass wir in der bildenden Kunst, also insbesondere in den Galerien, mit dem vollem Mehrwersteuersatz von 19 Prozent belegt werden, was in anderen Kulturbereichen, zum Beispiel in der Verlagsbranche – bei Büchern und so weiter – nicht der Fall ist. Und da habe ich sie auch nochmal sehr deutlich darauf angesprochen und hab das Gefühl, dass sie sich da nochmal kundig machen will und tatsächlich meine Emfindung, dass da ein Gefälle besteht, durchaus sehr gut nachvollziehen konnte.

Sie haben mir gerade ein gutes Stichwort gegeben, Frau Linde. Es ging in Ihrer Branche ja wie allen in den letzten Monaten nicht gut. Ausstellungen und Messen sind ausgefallen, wurden umgeplant, verschoben – wir haben natürlich auch regelmäßig darüber berichtet. Mal abgesehen von diesem organisatorischen Mehraufwand, von den Nerven und Ressourcen, die sie sehr wahrscheinlich auch der Kanzlerin geschildert haben, die dafür notwendig waren, Frau Linde: Wie hat sich die Pandemie auf ihr Berufsleben ausgewirkt, wie steht es um die Zusammenarbeit mit den Künstlern?

Die ist natürlich nach wie vor unvermindert weitergelaufen. Wir arbeiten sowohl mit Künstlerinnen und Künstlern, die wir vertreten, sehr sehr eng zusammen, als auch mit einem ganz großen Netzwerk von Leuten in den Medien, in Museen, in Kunst-Vereinen, ganz vielen privaten und öffentlichen Sammlern vorallem natürlich.

Wir haben auch ab und zu mal Zoom-Konferenzen oder sowas gehabt aber doch vor allen Dingen das persönliche Gespräch sehr sehr intensiviert. Und das ist natürlich sehr viel anstrengender und dauert immer länger als wenn Sie zum Beispiel bei einer Vernissage gleich mal 20 Leute in einer Stunde treffen, mit denen sie sich kurz austauschen können. Das heißt, wenn ich die normale Kommunikation im letzten jahr unetr Pandemie-Bedingungen hätte beibehalten wollen, hätte ich glaub ich 24 Stunden am Tag telefonieren müssen. Und ich glaube, es ist klar, dass das niemand schafft.

Ich kann mir vorstellen, dass die Kanzlerin Sie auch gefragt hat, ob Sie vom Maßnahmen-Paket des Bundes oder Ihres Bundeslandes profitieren konnten. Konnten Sie? Und wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Also ich konnte profitieren im sehr angemessenen Rahmen, würde ich sagen. Insbesondere im letzten Jahr gab es diese erste Zahlung – Überbrückungshilfe oder Zuschuss? –, von der ich profitieren konnte, was natürlich erstmal nicht meine ständigen Kosten gedeckt hat, sondern eher meine eigenen Lebenshaltungskosten. Das ist vielfach in dem Bürgerdialog heute angesprochen worden, dass insbesondere Selbstsständige mit keiner der Hilfen ihren sogenannten Unternehmerlohn hättend geltend machen können. Was ich sehr schön finde, ist, dass auch mit der Zusammenarbeit mit Monika Grütters das Förderprogramm für Kultur eben auch für die Galerien geöffnet worden ist. Und das war ein ganz ganz wichtiges Signal im letzten Jahr, dass wir da auch einen Antrag einreichen konnten und da eine Fördersumme bekommen haben, die wir für eine Publikation verwendet haben, für die Ausstellung, die wir jetzt gerade unter natürlich sehr speziellen Bedingungen geöffnet haben von Jochen Plogsties. Und das ist schon eine ganz immense Unterstützung gewesen – nicht nur finanzieller Natur, sondern eben auch dieser Symbolgehalt.

Bei allem Stillstand der letzten Monate – zumindest nicht an ihren Telefonen, wie ich rausgehört habe – Arne Linde: Wie sehen Sie denn die Zukunft Ihrer Arbeit?

Also ich glaube, wir werden sehr sehr viel nachzuarbeiten haben und wir werden uns sehr gut darauf vorbereiten, dass auch wieder persönliche Kontakte möglich sein müssen und möglich gemacht werden müssen. Viele Ausstellungen der letzten Monate sind ja tatsächlich ausgefallen, aufgeschoben worden. Das heißt, da steht auch ganz viel künstlerische Arbeit im Lager, im Depot und will an die Luft und muss gesehen werden.

Und ich hab irgendwie fast ein ganz positives Gefühl, dass wir einen sehr lebendigen und ganz vitalen Sommer und Herbst und eine nächste Zeit erleben, falls uns da nichts dazwischenkommt. Und ich freu mich eigentlich darauf, dass wir eine große intensive Kunstparty feiern werden und das verleiht mir natürlich einen gewissen Optimismus, kann man sagen.

Und wir reden jetzt hier von Kunstparty mit Face-to-Face-Kontakt. Wie sieht es denn bei Ihnen mit Erfahrung in Digitalisierung aus? Wieviel Digitalisierung verträgt die Kunstbranche jetzt noch?

Die Leipziger Galeristin Arne Linde ist zuversichtlich: Wenn es an der Zeit ist, drängt die Kunst raus! Bildrechte: Arne Linde Ich glaube, wir sind jetzt alle so ein bisschen Zoom-müde und wir sind alle bisschen voll von digitalen Formaten, die man sich solitär alleine Zuhause am Rechner anschaut. Es hat natürlich Vorteile: wir können durch die Digitalisierung sehr viel kurzfristiger auch international kommunizieren. Hat absolut Vorteile! Wenn Sie aber darüber nachdenken, in einer Ausstellung zu stehen und eine Ölmalerei Auge in Auge quasi zu sehen, nah herangehen zu können, möglicherweise noch das Terpentin zu riechen und das von allen Seiten wahrnehmen zu können, dann merken Sie aber auch, dass es quasi nicht zu ersetzen ist, vor Ort zu sein und das live und physisch zu erleben. Von daher bin ich der Meinung: Digitalisierung ist schön, aber die bildende Kunst braucht auch ganz ganz deutlich die analoge Welt und auch die Begegnung vor dem Bild oder vor dem Werk. Und auch die damit verbundene soziale Dimension ist nicht zu unterschätzen: wir sprechen im Angesicht des Werkes auch über Dinge, über die wir nicht sprechen wenn wir Zuhause nur aufs Handydisplay schauen. Von daher erwarte ich auch da einen sehr intensiven Diskurs und einen regen und inspirierenden Austausch.