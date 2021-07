Nie zuvor da gewesene Singvögel, ein Fuchs und sogar eine ganz Waschbärfamilie sind während des Corona-Lockdowns statt Studierender auf den Campus der Burg Giebichenstein eingezogen. Zeit, dass die Künstlerinnen und Künstler zurückkehren. Noch geht das zwar nicht an den Campusstandorten, zur Jahresausstellung 2021 präsentieren sie ihre Arbeiten dafür aber auf ganz spezielle Weisen.

Zahlreiche Ausstellungsorte

Ein Ausstellungsort ist etwa der Volkspark Halle. Hier heißt es in der diesjährigen Ausstellung "Sunrise. Diplome der Kunst" endlich wieder vor Gemälden stehen, endlich wieder Kunst zum Anfassen. Die teils plastischen, teils großformatigen Arbeiten von über 50 Kunst-Absolventinnen und Absolventen sind erstmals auch in der alten Turnhalle oder der Kegelbahn des Gebäudes ausgestellt.

Kunst-Absolventin Catherine Sanke stellt ihre Arbeit "In Nacht und Eis" in der Burggalerie vor. Für ihre Diplomarbeit hat sie sich mit der Nordpolexpedition von Fridtjof Nansen beschäftigt. Dieser hat von 1893-96 in Reisetagebüchern seine Eindrücke festgehalten.

Inspiration durch Reisetagebücher

Künstlerin Catherine Sanke vor einem Ausschnitt ihrer Arbeit "In Nacht und Eis". Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Sanke hat es gelesen und sich davon inspirieren lassen: "Die Textzitate, die hier in der Arbeit vorkommen, sind alle aus diesem Tagebuch entnommen. In Parallele zu diesen Zitaten habe ich mich auf der Bildebene damit beschäftigt, ein fiktives Archiv zu erstellen von Bildern dieser Nordpolregion, inspiriert durch Nansens Texte."

Gearbeitet hat Sanke dafür mit Porzellan. Die kleinen Bild-Platten lassen sich aus den Archiv-Ordnern herausnehmen und zu den ebenfalls auf Porzellan gedruckten Textausschnitten legen. So will sie die Besuchenden ermuntern, in das Archiv abzutauchen.

Spannungsfeld analoge und digitale Kunst

Am Wochenende starten dann neben der Diplom-Kunst-Ausstellung auch zahlreiche Aktionen und Interventionen in ganz Halle. Zum einen zieren die Stadt schon jetzt 100 individuelle Veranstaltungsplakate, die aus den verschiedenen Studienrichtungen kommen. So soll die Bandbreite und Vielfalt der Hochschule sichtbar gemacht werden. Nach der herausforderden Zeit, sei es wichtig, dass die Studierenden jetzt auch wieder in Aktion treten können. Der Rektor der Burg Giebichenstein, Dieter Hofmann weiß, wonach Kunstinteressierte sich jetzt sehnen:

Rektor Dieter Hofmann freut sich, dass die Studierenden seiner Hochschule endlich wieder ausstellen können. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Jeder, der sich mit Kunst und Design auskennt und weiß, wie Künstler und Designer arbeiten, der weiß, dass Kunst und Design nicht vollständig digitalisiert werden können. Für uns ist eben dieser Dialog, dieses voneinander-Lernen, das Arbeit in Werkstätten – das ist einfach unverzichtbar. Dieter Hofmann, Rektor Burg Giebichenstein

Interventionen im Stadtraum

Einblick in das digitale Programm der Jahresausstellung. Bildrechte: Burg Giebichenstein Im Spannungsfeld zwischen analoger und digitaler Kunst entstehen aber auch neue Möglichkeiten. So gibt es in diesem Jahr eine digitale Ausstellung auf einer – ebenfalls von Burg-Studierenden – eigens entwickelten Homepage. Dort werden einzelne Projektskizzen, Werksabbildungen oder Videos gezeigt, die zum digitalen Wandeln und Erleben einladen.

Für die diesjährige Ausstellung erkunden die Studierenden neben dem digitalen Raum vor allem die Stadt Halle, machen sie sich zu eigen, intervenieren. Ganz getreu dem Motto: "Wenn die Leute nicht an die Burg kommen können, dann geht die Burg eben die Burg zu den Leuten."

So verwandelt der Studiengang "Spiel- und Lerndesign" etwa den Kiosk hr.fleischers am Reileck zum Aktionsort. Schon viele Jahre wird er von jungen Künstlerinnen und Künstlern bespielt. Auf der Peißnitzinsel lassen sich ebenfalls Installationen aus dem Studiengang "Bild Raum Objekt Glas" am Pavillon finden.