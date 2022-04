Die Ausstellung in den Kunstsammlungen Jena zeigt u.a. frühe Werke von Andy Warhol. Hier zu sehen: Potrait of a Man with red Lips, entstanden um 1952.

Die Ausstellung in den Kunstsammlungen Jena zeigt u.a. frühe Werke von Andy Warhol. Hier zu sehen: Potrait of a Man with red Lips, entstanden um 1952. Bildrechte: The Andy Warhol Foundation/courtesy Galerie Daniel Blau

Das war 1949 und für Warhol begann die Karriere. In dieser Zeit entwickelte er seinen Stil der Umrisslinie. Indem er Fotos über soziales Elend aus dem Life-Magazin in kunstvoll grafisch reduzierte und verfremdete. Vielleicht ja auch von Grosz inspiriert. 30 dieser sehr frühen und hierzulande kaum bekannten Zeichnungen Warhols sind in Jena zu sehen.

Seine "Stickmen", diese verknoteten Stockmänner, lösen die Archetypen der Weimarer Zeit ab. Große Kunst auch das, doch an die großen Erfolge der 1920er-Jahre konnte Grosz im Prinzip nie wieder anschließen. Es ging ihm nicht schlecht in den USA, er litt keine Not. Aber wohl am Heimweh. In den 1950er-Jahren kehrte er nach Deutschland, in den Westen Berlins zurück.