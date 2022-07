Aller guten Dinge sind drei. Auf so viele Ausstellungen hat es der Maler Oska Gutheil in diesem Jahr schon gebracht. Nach Berlin, seinem Lebensmittelpunkt, wo er sein Handwerk ganz akademisch studiert hat und auch heute noch lebt und arbeitet, gab es eine in New York. Wo seine Bilder gut gehandelt werden. Nun also eine große Personalausstellung in Jena.