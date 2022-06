In ihren Bilder beschäftigt sich Doris Ziegler mit den Veränderungen in Leipzig.

In ihren Bilder beschäftigt sich Doris Ziegler mit den Veränderungen in Leipzig.

In ihren Bilder beschäftigt sich Doris Ziegler mit den Veränderungen in Leipzig. Bildrechte: Tympanon Verlag Weimar 2020/Doris Kaiser

Doris Ziegler jedoch, die schon zu DDR-Zeiten ihr Atelier in Plagwitz hatte, sind durch die Entwicklungen in ihrem Heimat-Stadtteil die Menschen abhandengekommen – in ihren Bildern. Sie betont: "Ich musste mich wieder Plagwitz widmen, weil ich sah, dass die Bagger anrücken und dass sie die marodesten Häuser einfach über Nacht umlegen und dass hier ganz etwas Neues passiert." Seit 1994 malt Doris Ziegler Plagwitz nun geometrisch wohlgeordnet, jeglicher Schmutz wird wegabstrahiert, Farbe hält Einzug, in den einstigen Spinnerei- und Industriebezirk, keine dunkle und grelle, grüngelbliche, wie die Malerin sie stark vor ‘89 verwendete, sondern sogenannte "Augenschmeichler", pastellige Töne. So werden ihre Bilder ein Kommentar zur Gentrifizierung.