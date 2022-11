Der renommierte Künstler gehört zu denen, die weniger Wert auf glatte Schönheit, das Makellose und Vordergründige legen. Ihn interessieren die Verwerfungen und das, was zum Beispiel auch gerade vor unseren Augen "verschwindet" oder das, was zurückbleibt. Eine sensible Natur. So widmet er sich den Kreidefelsen von Rügen und zeigt, wie der Küstenstreifen immer schmaler wird.

Seit seiner Kindheit kennt Johne die Kreidefelsen auf Rügen, ihr Verschwinden dokumentiert er in seinen Fotos Bildrechte: Sven Johne, Galerie KLEMM´S, Berlin