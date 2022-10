Ausstellung "Die Jenaer Hofvernissagen 1986-1989" Wie ein Hinterhof in Jena zu DDR-Zeiten zum Hoffnungsort der künstlerischen Freiheit wurde

Dem Künstler Gerd Wandrer wurde in der DDR die Ausstellung seiner Bilder verwehrt. Also initiierte er seine eigene Ausstellung in einem halbverfallenen Hinterhof. Die daraus entstandenen Jenaer Hofvernissagen entwickelten sich zu einem wichtigen Ort der kreativen und persönlichen Freiheit.