Die erste große Beuys-Schau in der DDR – das war im Jahr 1988 eine kleine Sensation. Das erzählt Christine Rink, die damalige Leiterin der Hochschulgalerie. Doch bei dieser Beuys-Ausstellung gab es dann auch heftigen Gegenwind, berichtet Rink:

Für die meisten Kulturschaffenden war er eigentlich ein Scharlatan. Und selbst ich wurde angegriffen von Leuten, die gesagt haben: 'Du hast das erste Mal Beuys gezeigt, schämst Du Dich nicht?' Christine Rink, ehemalige Galerieleiterin

Doch bei dieser Schau in Leipzig wurden nicht einmal die umstrittenen Arbeiten von Joseph Beuys gezeigt, wie zum Beispiel die Fettecken oder die experimentellen Performances. Im Mittelpunkt standen vielmehr die frühen Zeichnungen und Aquarelle – und das waren durchaus meisterhafte Arbeiten in der Tradition der klassischen Moderne.

Auch die Stasi hatte ihre Finger im Spiel

Der Werkstatt-Zyklus "Nach Beuys“ in der Leipziger Galerie eigen+art, 1988 Bildrechte: Ernst Goldberg Und so ließ sich auch Arno Rink überzeugen, der Mann von Christine. Der Leipziger Maler war damals Rektor an der HGB und hielt die Eröffnungsrede. Und bei dieser Haupt- und Staatsaktion waren ebenfalls der Kulturminister der DDR zugegen wie hochrangige Kulturpolitiker aus dem Westen. Und deshalb hatte auch die Stasi ihre Finger im Spiel. Christine Rink erinnert sich: "Ich habe für die Aufsicht und für das Aufbauen der Ausstellung immer Leute beschäftigt, die Ausreiseanträge hatten und diese Leute wollte man natürlich nicht dabeihaben. Auf Deutsch gesagt: ich sollte sie entlassen. Da hab ich mich mit meinem Mann dagegen verwahrt und dem ist auch stattgegeben worden. Sie haben nur gesagt, wir müssten aufpassen, dass niemand irgendjemandem etwas in die Tasche steckt. Die Angst bestand einfach, dass diese Leute an westliche Minister oder so herantreten."

'Ein gutes Bild muss braun sein!', hieß es damals. Neo Rauch, Künstler

Der Eklat wurde vermieden – und so standen die frühen Kunstwerke von Joseph Beuys ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auch der damals 28-jährige Neo Rauch war tief beeindruckt von diesen brauntonigen Arbeiten: "Seine Zeichnungen, die er immer mit Brauntusche und auf vorgealtertem Papier anfertigte, hatten eine große Wirkung auf weit gespannte Kreise der Kollegenschaft: 'Ein gutes Bild muss braun sein', hieß es damals", erinnert sich Rauch.

Leipzig taucht in Beuys' experimentelle Welt ein

Olaf und Carsten Nicolai im Jahr 1988 Bildrechte: Galerie eigen+art Zu dieser Zeit wurden also viele brauntonige Bilder gemalt im Osten Deutschlands – ganz im Geiste des frühen Joseph Beuys. Doch zugleich verspürten manche junge Künstlerinnen und Künstler das Bedürfnis, in die experimentelle Welt der Beuyschen Skulpturen und Performances einzutauchen. Deshalb gab es parallel zu der Schau in der HGB ein Projekt mit dem Titel "Beuys nach Beuys". Die Bühne dafür war die junge Galerie EIGEN + ART im Leipziger Süden.



Und mit dabei waren die damals noch völlig unbekannten Brüder Olaf und Carsten Nicolai. Die Autodidakten stiegen beide in den Keller der Galerie – und dort begannen sie dann, die rußverschmierten Wände abzukratzen. Das erzählt Gerd Harry Lybke, der Gründer von EIGEN + ART. Durch das Abkratzen des Putzes sei die rote Farbe des Backsteins zum Vorschein gekommen und damit hätte man dann gezeichnet. Doch habe man nicht nur Kohle blank geputzt und neu gestapelt, sondern auch Tische aufgestellt und Gäste empfangen, um gemeinsam über Kunst zu diskutieren, so Lybke.

Provokante Vernissage mit Künstlern auf Schlaftabletten

Galerist Gerd Harry Lybke Bildrechte: Frauendorf Mit dem Publikum über Kunst zu diskutieren – das wollte auch eine subversive Dresdner Künstlergruppe. Die sogenannten "Autoperforationsartisten" wollten etwas ganz Radikales machen. Und so suchten sie nach dem Nullpunkt der menschlichen Kreativität. Deshalb schluckten sie unzählige Schlaftabletten, um sich in die Bewusstlosigkeit zu torpedieren. Und als die Vernissage dann stattfand – da kam es zur Konfrontation mit dem Publikum, erinnert sich Lybke: "Die Leute waren natürlich alle ein bisschen überfordert, wenn man in eine Ausstellungseröffnung kommt und die Künstler liegen am Boden auf Matratzen und sichtlich sieht man, dass sie sich in den Schlaf mit Tabletten hineinbegeben haben."

Beuys als großer Inspirator

Die vollgedröhnten Kunstschaffenden lagen am Boden – doch dann wachten sie irgendwann wieder auf – und initiierten eine symbolträchtige Tausch-Auktion. Die trug den Titel "Kunst gegen Nahrung". Die Idee war, dass die Besucher Lebensmittel für die Künstler mitbringen sollten – denn die hatten sich zwei Wochen lang in die Galerie eingeschlossen. Doch auch diese Idee hat das Publikum restlos überfordert, so Lybke: "Wenn ein paar Freunde und ich nicht etwas zu essen mitgebracht und angefangen hätten, das Tauscherlebnis zu propagieren, wären die Künstler wahrscheinlich 14 Tage ohne Nahrung dort gewesen." Die durch Schlafmittel betäubte Performancegruppe "Autoperforationsartisten“ Bildrechte: Galerie eigen+art

Das Scheitern gehört zu den Utopien dazu – auch das kann man lernen aus der Beschäftigung mit Beuys. Der war ein großer Inspirator für die jungen Künstler in der DDR – und etliche von ihnen haben dann auch mit ganz eigenen Ideen und Ästhetiken in der internationalen Kunstwelt reüssiert.