Am Sonntag wird in Merseburg das Festjahr "Geweiht für die Ewigkeit. 1000 Jahre Weihe Merseburger Dom" feierlich eröffnet – coronabedingt später als geplant. Auch wenn der Dom zu Merseburg ein eher kleiner Dom ist, steckt unfassbar viel Geschichte in dem Bauwerk, wie die Koordinatorin des Weihejubiläums Lisa Osterburg sagt.

Die Merseburger Zaubersprüche werden anlässlich des Jubiläums im Original gezeigt. Bildrechte: dpa

Am bekanntesten dürften aber die Merseburger Zaubersprüche sein. Die althochdeutschen Sprüche, die im 19. Jahrhundert im Domkapitel gefunden wurden, gelten als die einzigen in Deutschland erhaltenen heidnischen Beschwörungsformeln. Und während die Merseburger Domstifter ihren Schatz als Weltdokumentenerbe angemeldet haben, wird dieser zum Weihejubiläum ausnahmsweise im Original gezeigt.



"Normalerweise stellen wir immer nur ein Faksimile aus, weil die Original-Handschrift konservatorisch gut verwahrt werden muss", erklärt Osterburg. "Zu ganz besondere Anlässen holen wir das Original hervor und das ist natürlich in diesem Jahr auch der Fall." Am Weihetag, am 1. Oktober, werden sie laut Osterburg in der langen Nacht des Dom gezeigt. Von da an können Interessierte den ganzen Oktober über nach Merseburg kommen und sich die Original-Handschrift anschauen.