Köln im Jahre 321. Rina ist 12 Jahre alt. Seit sie denken kann, wohnt sie hier am Fluss. Ihre Eltern sind Tuch- und Segelmacher. Und ohne es wissen zu können, wird sie Zeugin der frühsten dokumentierten Form jüdischen Lebens in einem Gebiet, das heute zu Deutschland gehört. Die Stadt ist zu jener Zeit Teil des Heiligen Römischen Reiches und unter der Herrschaft von Kaiser Konstantin dem Großen. Er ordnet an, dass sich die jüdische Gemeinde an der Stadtverwaltung beteiligen soll. Dieses Edikt ist es, das heute als frühester Hinweis auf jüdisches Leben in Deutschland gilt.

Begehbares Bilderbuch

Eindrücke der Ausstellung im Leipziger Kindermuseum Unikatum Bildrechte: Roland Kerting Und so kommt es denn auch, dass Rina die erste Figur ist, der die Besucherinnen und Besucher der Wanderausstellung: "Shalom – 1.700 Jahre: Eine Hörspielreise" im Kindermuseum Unikatum in Leipzig begegnen. Ihre Geschichte und ihr Wohnort bilden die erste von insgesamt acht Stationen. Eine jede besteht aus einem großformatigen Bild, das die Figur zeigt, die ihre persönliche Geschichte im Audioformat erzählt. In die Bildplatten sind an die Stelle der Gesichter Aussparungen gefräst. So werde das Publikum werde aufgefordert, Fotos zu machen.

Es ist wie eine Fotostation gemacht, sodass die Besucherinnen und Besucher den eigenen Kopf durchstecken und die Person sein können. Annegret Hänsel, Geschäftsführerin des Kindermuseums

Viele Mitmach-Möglichkeiten