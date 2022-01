Birgit Fritz: Es war ein sehr produktiver Auftakt. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei. Alle im Podium sprachen sich erwartungsgemäß für ein solches Vorhaben aus und plädierten leidenschaftlich dafür, auch Angesichts des Unwissens und des zunehmenden Antisemitismus. Aber schon beim Begriff Museum, also einem festen Ort mit Objekten an zentraler Stelle der Stadt, gab es Widerspruch: zu statisch, zu obektfixiert.



Dafür einigte man sich auf ein Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur, das auch als Begegnungsstätte und als Platz für die vielen bürgerschaftlichen Initiativen fungieren kann. Erörtert wurde, ob soetwas nicht auch dezentral angelegt werden könnte, um auch die Spuren jüdischen Lebens in der Fläche des Landes aufzunehmen und darzustellen, also eine Art Netzwerk – aber mit einem starken "Knoten" im Zentrum. Das läuft wiederum auf Dresden hinaus. Außerdem müsste man in einem nächsten Schritt beschreiben, was man eigentlich erzählen will und mit wem und für wen, wir das tun wollen. Erst der Inhalt, dann der Ort!