Zu sehen ist auch die Gastgeberin, die Herzogin Dorothea von Kurland – dargestellt als Pudel: "Sie war eine sehr geistreiche, auch schöne Frau, die gerade auch für ihre Intelligenz geschätzt worden ist und wirklich eine sehr gutmütige, treue Seele", so Engemann. Unter der Zeichnung steht der Spruch: "Der Pudel durch Treu sich zeichnet aus, drum liebt ihn auch das ganze Haus." Anna Dorothea von Kurland, die mit einem viel älteren Herzog verheiratet war, zählte zu den einflussreichen und wohlhabenden Frauen ihrer Zeit. Ende des 18. Jahrhunderts etablierte sie auf Schloss Löbichau einen Salon, den sogenannten "Musenhof". Die Salonkultur hatte sich während der Aufklärung von Paris aus über ganz Europa ausgebreitet. Dank der Herzogin entwickelte sich nun auch in Thüringen ein Zentrum geistig-kulturellen Lebens.

Bis zu 200 Gäste hätten sich damals auf Schloss Löbichau aufgehalten, zum Teil über Wochen, so Engemann: "Es fand ein reger Austausch statt. Es war die Salonkultur im Allgemeinen, bei der über Politik gesprochen wurde, über Kunst, über Literatur. Es wurden Spiele gespielt, aber es ging eben auch um die Diskussion über die europäische Zukunft in einer ganz bewegten Zeit zwischen Französischer Revolution, Napoleonischen Kriegen und Wiener Kongress."

50 Jahre später erinnert sich die Schriftstellerin von Binzer in ihrem Buch "Drei Sommer in Löbichau" an diese Begegnungen, die sie und Ernst Welker damals auf Papier festgehalten haben. In dem Buch heißt es etwa über das Fräulein Sidonie von Dieskau: "Sie war des Herzogs Freundin, und er trennte sich nie von ihr. Sie war alt und von so ausgesuchter Hässlichkeit, das Welker sie als Fledermaus darstellte, mit dem Verse: 'Erschrecket nicht vor diesem Graus. Es ist nur eine Fledermaus.'"