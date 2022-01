Der Designer Karl Clauss Dietel ist tot. Wie seine Familie am Montag mitteilte, starb der Form- und Produktgestalter am 2. Januar im Alter von 87 Jahren in Chemnitz. Dietel, der 1934 in Reinholdshain bei Glauchau geboren wurde, entwarf zahlreiche DDR-Produkte wie das Moped Simson S50, das Radio RK5 oder Schreibmaschinen der Marke Erika – und schrieb so Design-Geschichte im Osten Deutschlands.