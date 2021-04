Rund eineinhalb Jahre nach Kriegsende beginnen die Nürnberger Ärzteprozesse. Prominente NS-Mediziner müssen sich wegen ihrer Verbrechen verantworten, unter ihnen auch die führenden Köpfe der sogenannten NS-Euthanasie, die unter dem Decknamen "Aktion T4" ("T4" steht für die Adresse der damaligen Zentraldienststelle T4 in Berlin, Tiergartenstraße 4 ) durchgeführt wurde. Mit Euthanasie (übersetzt: "der gute Tod") hatten diese Verbrechen nichts zu tun, in Wahrheit handelte es sich um massenhafte Tötung von psychisch Kranken und Menschen mit Behinderung.



Die Mordaktion unter dem Decknamen "Aktion T4" wird gründlich vorbereitet. In allen Psychiatrie-Anstalten Deutschlands müssen Ärzte spezielle Fragebögen für jeden Insassen ausfüllen. Anhand dieser Formulare fällen jeweils drei Gutachterärzte das Urteil: Ein rotes Kreuz steht für den Tod, ein blaues Minus für Weiterleben. dabei fällt die Auswahl nach ganz pragmatischen Leistungskriterien: Wer länger als fünf Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung war, galt als Dauerpatient und damit als Dauer-Kostenfaktor. Ebenso wer nicht arbeiten konnte oder wollte. Die größten Überlebenschancen hatten Patienten, die in der Lage waren, außerhalb eines Krankenhauses zu arbeiten.