Authentische Erinnerungsstücke zu sehen

An den Wänden der Ausstellung finden sich zahlreiche Karikaturen. "Denn es war uns wichtig, dass wir nicht nur eine Verehrung zeigen, die ja sehr stark war, auch in der Arbeiterbewegung fast schon religiös, sondern dass man immer auch noch einmal schaut: Was haben denn die politischen Gegner, die Kritiker dieser Bewegung gedacht?", erklärt Kuratorin Johanna Sänger.

Es sind sorgsam ausgewählte Erinnerungsstücke, mit denen die Kuratorin dem ambivalenten Ruf Karl Liebknechts gerecht werden will. So auch in der nächsten Lebensetappe, die die Ausstellung ins Auge fasst: Liebknechts Werdegang als Politiker. In einer Vitrine findet sich ein Schriftstück aus dem Jahr 1907, das zur Grundlage seines Hochverratsprozesses wurde – "Militarismus und Antimilitarismus". Auf seine Verurteilung zu anderthalb Jahren Festungshaft reagierte Liebknecht entrüstet und verteidigte sich mit den Worten: "Ich will den Frieden, der Oberreichsanwalt aber die Gewalt." Eine Ausstellungswand zeigt historische Schriften von Karl Liebknecht aus Zeitschriften der Arbeiterbewegung. Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Sohn, Anwalt, Politiker oder Revolutionär?

Einer der letzten Bereiche der Ausstellung zeigt Karl Liebknecht in seiner Rolle als Dissident und Revolutionär im Ersten Weltkrieg bis zu seiner Ermordung im Jahr 1919. Die ausgestellten Karikaturen zeigen Liebknecht mal inmitten der zerfleischenden Richtungskämpfe der SPD, mal als biblischen Brudermörder Kain, der die Partei im Stich lässt. Johanna Sänger erläutert: "Karl Liebknecht ist bekannt dafür, dass er schon 1914 im Dezember die Kriegskredite abgelehnt hat. Das war also ein großer Skandal, weil die SPD dieser Burgfriedenspolitik der Reichsregierung beigetreten ist und sich sozusagen mit vor den Karren des Krieges hat spannen lassen."

Unter seinen Anhängern wird Liebknecht zum Held, in der jungen Republik zum Staatsfeind, als er am 9. November 1918 vom Balkon des Berliner Schlosses ruft: "Ich proklamiere die freie sozialistische Republik Deutschlands". In der DDR diente die Novemberrevolution der Legitimation der SED. Karl Liebknecht, Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands, wurde als Staatsheld gefeiert.

Debatte zu Erinnerungskultur anstoßen

Nach der Wende jedoch endet das staatliche Gedenken am 15. Januar, dem Jahrestag seiner Ermordung, abrupt. Die Ausstellung schließt deshalb mit einer Frage an die Besucher: Braucht Leipzig mehr Erinnerung an Karl Liebknecht? Für Dr. Johanna Sänger steht fest:

Ich finde, dass Leipzig nicht genug Erinnerungen an die Arbeiterbewegung insgesamt hat, dass das sichtbarer sein sollte, auch optisch sichtbarer, nicht nur in Straßenschildern. Eine große Frage ist natürlich, in welcher Form das sein könnte. Kuratorin Dr. Johanna Sänger

Die Kuratorin wünscht sich außerdem eine lebhafte Debatte. Eine Debatte, die das Stadtgeschichtliche Museum mit seiner neuen Ausstellung "Der Leipziger Liebknecht – Held oder Hassfigur" befördern will.

Die Karl-Liebknecht-Straße gibt es nicht nur in Leipzig. Auf einer digitalen Karte lassen sich weitere nach Karl Liebknecht benannten Orte entdecken. Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig