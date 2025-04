Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel

Kunst-Guide Auf den Spuren von Karl Schmidt-Rottluff: Museen, die seine Kunst zeigen

06. April 2025, 04:00 Uhr

Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Expressionismus. 1905, vor 120 Jahren, gründete der in Chemnitz geborene Maler gemeinsam mit Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl und Erich Heckel in Dresden die Künstlergruppe "Die Brücke". Sein umfangreiches Gesamtwerk, das in über sieben Jahrzehnten schöpferischer Arbeit entstand, umfasst Skulpturen, Holzschnitte, Aquarelle, Ölgemälde sowie Drucke und Grafiken – Werke, die in den Sammlungen zahlreicher Museen vertreten sind. Erfahren Sie hier, wo Sie sich auf die Spuren von Karl Schmidt-Rottluff begeben können.