Kathi Loch wird neue Direktorin des Museums für Sächsische Volkskunst und der Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Wie die SKD am Montag in Dresden mitteilten, folgt Loch damit ab sofort auf Igor A. Jenzen, der sich im Dezember in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Kathi Loch studierte am Gießener Institut für Angewandte Theaterwissenschaft und promovierte an der Freien Universität Berlin zum Thema "Dinge auf der Bühne". Zunächst arbeitete sie am Theater Altenburg-Gera als Dramaturgin mit besonderem Schwerpunkt auf Puppentheater. Seit 2010 war sie als Dramaturgin und später als Chefdramaturgin am tjg. theater der jungen generation Dresden tätig.