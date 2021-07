Man hat heute Katzen zum Beispiel in Disneyland, in der Eremitage in Sankt Petersburg, in der Verbotenen Stadt in Peking und in Rom natürlich, das kennt man ja auch. Überall, wo antike Monumente sind, da sind meistens auch Katzen vorhanden. Die dienen dazu, die Ratten fernzuhalten. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und wie gesagt, in Disneyland sind wohl 200 Katzen angestellt, quasi.

Stephanie-Gerrit Bruer, Direktorin des Winckelmann-Museums