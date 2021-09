Was ist jüdische Kunst? Was ist weibliche, jüdische Kunst? Gibt es die überhaupt? Das fragt die aktuelle Ausstellung "Kayfuyem" in der Galerie Waidspeicher in Erfurt. In diesem Jahr werden 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. 1.700 Jahre voller Traditionen, Geschichten und unterschiedlichster Lebenswege. In der Ausstellung "Kayfuyem" geht es aber vor allem um die Gegenwart, das Jetzt. Der Kurator Philipp Schreiner wollte zeigen, wie unterschiedlich dieses Lebensgefühl und auch die jüdische Identität ausgelebt wird.

Welche Bedeutung hat das Judentum überhaupt für junge Frauen in ihrem jetzigen Leben in Deutschland? Es gibt ja nicht nur dieses eine Judentum, sondern es gibt ganz viele verschiedene Gesichter. Philipp Schreiner, Kurator

Wie es ist zum Judentum zu konvertieren

Kunstwerk von Zohar Fraiman: Maria Johanna, 2017, Öl auf Leinwand Bildrechte: Galerie Waidspeicher / JJ Fotos In der Ausstellung zu sehen sind acht dieser Gesichter. Acht Künstlerinnen, die das Judentum ganz unterschiedlich ausleben – oder sogar gar nicht. Manche Künstlerinnen haben das Judentum hinter sich gelassen.



Andere suchen es noch. Toni Mauersberg zum Beispiel: Sie will zum Judentum konvertieren – ein langer Weg. Bald muss sie drei Rabbinern gegenübertreten und zeigen, dass sie über das Judentum Bescheid weiß, die Bräuche und Regeln kennt, als Frau sogar zeigen, dass sie eine koschere Küche führen kann. Kein Wunder, dass sich die Künstlerin auch in ihrer Kunst intensiv mit jüdischen Traditionen auseinandersetzt.

Außerdem zu sehen sind zwei große Portraits der Klagemauer. Sie hängen als Diptychon nebeneinander. Auf einer Bildtafel ist die Seite der Männer zu sehen, auf der anderen die der Frauen. Davor ein unscheinbar wirkender, weißer Plastikstuhl – ein Original von der Klagemauer aus Jerusalem. Toni Mauersberg hat den Stuhl selbst aus Israel mitgebracht.

Während der Ausstellung wird live gemalt

Natascha Borodina: Du. Wahrnehmung, 2021, aus der Serie: Das, was du siehst, natürliche Fabrpigmente auf Textil Bildrechte: Galerie Waidspeicher / Natascha Borodina Einen Stuhl und noch weitere Möbel zeigt auch das Werk von der Künstlerin Daniela Bromberg. Ein Teil ihres WG-Zimmers ist in der Ausstellung zu sehen, eine angedeutete Nachbildung. Ihr Erfurter WG-Zimmer ist nämlich gleichzeitig ihr Atelier. Und da werden nicht nur Leinwände bemalt, wie sie erklärt: "Und dann ging es weiter mit Oberflächen, mit Stühlen, dann war es ein Tisch, mehrere Tische". Sogar Kissen hat sie bemalt, die liegen jetzt in der Ausstellung, daneben Leinwände, teilweise noch unbemalt.



Eine Wand bemalt sie erst während der Ausstellung: "Ich fange an und ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich habe nie eine Skizze oder nie einen richtigen, kompletten Gedanken, was das wird. Und das wird auch diesmal genau meine Experience sein. Ich werde auf die Wand meine Strichmännchen malen und werde dann sehen, erst wenn ich fertig gemalt habe, wie das aussieht."

Die Suche nach der eigenen, jüdischen Identität