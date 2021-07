Was zählt ist die gemeinsame Aktion, sagt die künstlerische Leiterin Ilka Leukefeld. Die gebürtige Halberstädterin hat schon in Berlin und London gelebt und eine Biennale in ihrem Heimatstädtchen inszeniert. Nicht nur in Metropolen kann man schräge Dinge tun, sagt sie süffisant und ordnet ein, dass schon Joseph Beuys Aktionskunst und soziale Skulptur als ein sehr wirksames Mittel erkannt habe, um Menschen dazu zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Auch hier solle das geschehen:

Wir wollen Leute in der Region darauf aufmerksam machen, dass wir in der Lage sind, wenn wir uns zusammentun, etwas gegen den so sinkenden Grundwasserspiegel zu unternehmen.

So haben sich für diesen Tag 120 Freiwillige gefunden. Gastronomen, Architekten, Kulturschaffende, aber auch jede Menge junger Leute machen mit. Der Klimawandel ist längst bei Ihnen angekommen findet der achtzehnjährige Mark: "Ich esse zum Beispiel seit drei Jahren kein Fleisch wegen des Klimawandels. Das ist auch ein Aspekt davon gewesen. Ich achte darauf, dass ich meinen Müll immer wegschmeiße. Wenn ich auf einer Parkbank sitze, lasse ich nix liegen und so. Und solche Sachen die für mich schon wichtig und die gehören einfach dazu."

Und genau darum geht es: einen Dialog anzuzetteln. So mündet die vom europäischen Sozialfond unterstützte Aktion Ende August in einer Ausstellung in Huy Neinstedt, einem Ortsteil der Gemeinde Huy, nördlich von Halberstadt. In einer Scheune des Malers Hans Hermann Richter werden dann die Holzboote ausgestellt, an vier Tagen diskutieren zudem Landwirte, Naturschützer und Ökologen mit dem Publikum über die Wasserknappheit. Die daraus resultierenden Ideen sollen dann wieder in die Ausstellung einfließen.