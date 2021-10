Die Klassik Stiftung Weimar hat die Nachfolge des langjährigen Direktors ihrer Museen geregelt. Das Amt des 2022 in den Ruhestand gehenden Wolfgang Holler übernimmt Annette Ludwig. Wie die Stiftung am Dienstag mitteilte, wird die Kunsthistorikerin die Verantwortung für die insgesamt 21 Museen tragen, darunter das Goethe-Nationalmuseum und das Bauhaus-Museum Weimar. Darüber hinaus wurde Friederike von Rosenberg zur neuen Direktorin der Schlösser, Gärten und Bauten der Stiftung ernannt. Ihren Kernbereich bildet das UNESCO-Welterbe Klassisches Weimar.

Kunsthistorikerin Annette Ludwig Bildrechte: Carsten Costard / Gutenberg-Museum

Zum 1. Februar 2022 tritt die 58-jährige Annette Ludwig Wolfgang Hollers Nachfolge in Weimar an. Die Kunsthistorikerin leitet seit 2010 das Gutenberg-Museum in Mainz und bewegt sich in ihren Projekten an den Schnittstellen Malerei, Grafik, Bildhauerei und Architektur. Mit Ludwig erhalte die Klassik Stiftung Weimar eine Museumsexpertin mit gattungsübergreifenden Erfahrungen, wie Präsidentin Ulrike Lorenz bestätigt: "Mit ihren fundierten Expertisen im Ausstellungs- und Museumsmanagement wie auch auf den Epochenfeldern der frühen Neuzeit und der Klassischen Moderne füllt Annette Ludwig auf hervorragende Weise das weite Spektrum der Museen der Klassik Stiftung aus."