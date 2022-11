MDR KULTUR: Im Grunde genommen ist das ja auch eine große Anerkennung und Wertschätzung der Dinge, die in Museen gezeigt werden, wenn sie sozusagen so heilig sind, dass man sie prominent nutzen kann für einen aus Sicht der "Letzten Generation" und vieler anderer natürlich auch berechtigten Proteste.

Thomas Bauer-Friedrich: Das ist jetzt die euphemistische Betrachtungsweise.

MDR KULTUR: Das ist eine mögliche Betrachtungsweise. Wie gesagt, Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit.

Thomas Bauer-Friedrich: Auf diesen Punkt Aufmerksamkeit wollte ich noch mal hinaus. In meinen Augen wird doch das, was Sie erreichen wollen, mit diesen Mitteln überhaupt nicht erreicht. Wir reden doch über die Kultur und nicht über die gefährdete Natur in den ganzen öffentlichen Debatten. Soweit ich sie verfolgt habe, reden wir doch nicht über Ihr ureigenes Anliegen, sondern wir diskutieren: Ist es legitim, quasi Kunstwerke theoretisch zu gefährden? Ist das gesamte Mittel, quasi jetzt in die Museen zu gehen und Werke zu beschädigen, das Richtige? Aber über Ihr Anliegen, was Sie erreichen wollen, wird in dieser gesamten Debatte nicht gesprochen. Insofern ist doch die Verhältnismäßigkeit gar nicht gegeben.

MDR KULTUR: Thomas Bauer-Friedrich, Sie beschützen wertvolle, besondere, wichtige Dinge, schöne Dinge. Und in der Tat muss es Sie doch unruhig stimmen, wenn die Zeiten noch kriegerischer und konfrontativer und gefährlicher werden, dann haben Sie als jemand, der etwas zu beschützen hat, ein großes Problem. Also müssten Sie im Grunde genommen ähnlich laut sein wie die "Letzte Generation", was Klimapolitik und Klimaschutz angeht.

Thomas Bauer-Friedrich: Ich glaube, von der Grundausrichtung her sind wir alle, die wir halbwegs der Vernunft und der geistigen Verarbeitung befähigt sind, ja beieinander. Wer wach durch die Welt geht, sieht ja die Bedrohungslage. Und auch mich treibt das wirklich um. Nur, wo ich ein Problem sehe, so wie die gesamte Gesellschaft weltweit sich im Moment entwickelt, dass bestimmte Dinge, die als unverhandelbar galten, was man nicht in Frage stellt oder was man quasi nicht gefährdet, dass die infrage gestellt werden.



In meinen Augen ist es der falsche Weg, Kultur gegen Natur auszuspielen. Das kann in meinen Augen nicht sein, dass wir jetzt plötzlich Kulturgüter gefährden, um auf diese Situation aufmerksam zu machen, nach wie vor in meinen Augen, ohne das Ergebnis zu erreichen (abgesehen vielleicht von solchen Gesprächen, wie wir sie heute führen), dass wir über die Grundproblematik reden.

Lina Johnsen: Okay, was ist denn Ihrer Meinung nach der richtige Weg? Also, es gibt ja keinen richtigen Protest. Man tritt ja immer irgendjemandem auf die Füße. Also geben Sie mir ein Beispiel, was jetzt noch ausreichen würde, um die Politik in den nächsten zwei bis drei Jahren, bevor diese Kipppunkt erreicht sind, was wir noch machen können.

Thomas Bauer-Friedrich: Ich habe jetzt kein Beispiel parat, was Sie quasi dann ab morgen eins zu eins umsetzen können. Nur mein Problem ist einfach: Sie benutzen als Vehikel unsere Museen oder allgemein quasi unsere Identität, unserer Kulturgut, um auf Ihre Problematik aufmerksam zu machen.

Lina Johnsen: Das ist ja nicht meine Problematik, sondern es ist ja unsere Problematik, der Gesellschaft.

Thomas Bauer-Friedrich: Unser aller Problemaitk, das ist richtig. Aber letztendlich sind wir die kleinsten Lichter, um hier etwas auslösen zu können. Wir sind für Sie das Mittel, um in Richtung Politik einen Hilfeschrei zu formulieren, Aufmerksamkeit zu erlangen. Nur, diejenigen, die Sie erreichen wollen, erreichen Sie ja mit den Sachen nicht. Und letztendlich: Wir sind diejenigen, die mit den Folgen Ihrer Aktionen am Ende umgehen müssen im Museum.

MDR KULTUR: Frau Johnsen, warum konzentrieren Sie sich nicht auf Parteizentralen? Also ich möchte nicht zu irgendetwas auffordern. Aber so als Idee fände ich es vielleicht ganz naheliegend.

Lina Johnsen: Ja, davon haben die Leute leider nichts mitbekommen. Wir sind regelmäßig vor dem Bundestag und an den Regierungsgebäuden. Das bekommt die Gesellschaft leider nicht mit. Die Regierung ignoriert uns weiterhin weg, und wir haben alle möglichen Protestformen jetzt ausgeschöpft. Und leider muss dieser Protest, so doof es auch klingt, er muss in die Mitte der Gesellschaft getragen werden.



Wir haben gelernt: Es braucht diese Irritation, diese Störung, diese konstruktive Spannung in der Gesellschaft, um zu polarisieren, um diesen Druck auf die Regierung am Ende auszuüben. Und dafür werden alle Mittel, die in diesem friedlichen Rahmen sind, werden gerade versucht auszuschöpfen, damit wir das jetzt hier noch wuppen können, damit wir das Ruder noch herumreißen können, damit wir unser aller Leben noch beschützen können, damit wir eine Chance auf Überleben haben.

Thomas Bauer Friedrich: Haben Sie das Gefühl, dass Sie wahrgenommen werden mit Ihrer ureigenen Problematik durch dieses Mittel? In meinen Augen müsste die Antwort nein lauten, weil wir reden über die Kunst und nicht über Ihre ureigenen Anliegen.

Lina Johnsen: Wir sehen, dass der Widerstand gerade sehr stark wächst. Immer mehr Menschen gehen in den zivilen Widerstand, weil es effektiv ist. Und weil es einfach auch das einfachste, das einzige Mittel ist, was uns eigentlich noch zur Wahl steht. Und daran sehen wir, dass es wirken kann.

Das Gespräch führte MDR KULTUR-Radiomoderator Thomas Bille. Dies ist eine gekürzte Version.