"Letzte Generation" Klimaproteste in Museen: Angriffe auf Kunst oder ziviler Ungehorsam?

Hauptinhalt

Die Klimaproteste der "Letzten Generation" in Museen erregen viel Aufmerksamkeit – sei es der Angriff auf ein Gemälde van Goghs in London oder auf die "Sixtinische Madonna" in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Dem Aktionskünstler Philipp Ruch vom Zentrum für Politische Schönheit gehen die Proteste nicht weit genug, erklärte er im Interview bei MDR KULTUR. Sie müssten radikaler werden, um etwas zu erreichen. Das sieht der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle, Thomas Bauer-Friedrich, anders. Auch die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, verurteilt das Vorgehen der Umweltaktivisten.