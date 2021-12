Ambivalente Jahreszeit

Die schriftlich festgehaltenen Erinnerungen der beiden Leipziger Richard Bühle und Harald Stein sind Teil einer Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum, die der Kulturgeschichte des Winters in Leipzig nachspürt. Freude und Verdruss scheinen in den kalten Monaten schon immer eng beieinander gelegen zu haben – und daran hat sich, laut Kuratorin Maike Günther, bis heute nicht allzu viel geändert:

Museumsdirektor Dr. Anselm Hartinger und Projektleiterin Dr. Maike Günther. Bildrechte: Markus Scholz "Es wird viele Leipziger geben, die stöhnen schon bei dem Gedanken an Schneeflocken, an das Eis, an die Kälte. Es wird aber genauso viele geben, die sich darüber freuen. Jeder der an der Haltestelle vergeblich auf den Nahverkehr wartet, kennt den Frust, der sich mit dem Winter verbindet. Aber jeder, der im Rosenthal Schneemann gebaut hat und die frische, kalte Luft genossen hat, wird es lieben, nach wie vor."

Wintersport in Leipzig

Doch ist Leipzig weder als besonders schneereiche Stadt noch als beliebter Wintersportort in die Geschichte eingegangen. Was macht den Leipziger Winter dennoch so besonders? Der typische Leipziger Winter besteche durch seine Vielfalt, erklärt Günther: "Es wird ganz aktiv zum Eislaufen gegangen in der Eisarena, an jeder Kante gerodelt, Skilanglauf, Eishockey hat eine überregionale Rolle gespielt. Die Leipziger sind schnell in den Mittelgebirgen gewesen – all das macht den Leipziger Winter aus."

Ein großer Teil der Ausstellung widmet sich dem Thema Wintersport. Bildrechte: Markus Scholz

In einer nachgebauten Arena zeigt die Ausstellung neben Wintersport-Hotspots wie der "Großen Warze" im Clara-Zetkin-Park oder der Rodelbahn Bienitz, historische Holzschlitten, Bobs, Skiroller und Langlaufgarnituren. Eiskunstlauf-Weltmeisterin Anett Pötzsch, ehemalige Studentin am DHfK Leipzig, stellte dem Museum sogar das Kostüm zur Verfügung, in dem sie 1978 in Ottawa zur Weltmeisterin gekürt wurde.