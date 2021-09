Gleich zu Beginn der Ausstellung im Kulturhistorischen Museums Magdeburg wird Norbert von Xanten als radikaler unbequemer Geist beschrieben. Ähnlich wie heute Greta Thunberg hat er aus einer gesellschaftlichen Krise heraus eine Vision für eine bessere Welt entwickelt und einen der großen Reformorden des 12. Jahrhunderts gegründet: die Prämonstratenser. Museumsdirektorin Gabriele Köster beschreibt die Entstehungszeit so: "Man muss sich vorstellen, dass die Verzweiflung an der Welt, die aus den Fugen geraten schien, im frühen 12. Jahrhundert genauso groß war, wie sie uns heute erscheint".

Erste Einzelausstellung im deutschsprachigen Raum

Das Prämonstratenser-Kloster Jerichow ist eines der bekanntesten in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: imago images/Peter Schickert Im 12. Jahrhundert haben die Menschen erkannt, dass Teile der Kirche korrupt geworden waren. "Die Kirche war ja damals nicht nur auf das religiöse Leben beschränkt, sondern war eben auch im weltlichen ganz wichtig", erklärt Köster. Obwohl der Heilige Norbert als junger Mann der Elite angehörte und eine gute Ausbildung genoss, habe er beschlossen, auszusteigen und etwas zu ändern. In selbstgewählter Armut, aber intelligent, wortgewandt und charismatisch, versammelte er schnell tausende von Menschen hinter sich und gründete 1121 im französischen Prémontré die neue Ordensgemeinschaft der Prämonstratenser.

Der Wahlspruch der Prämonstratenser lautete: Zu jedem guten Werk bereit. Diesen priesen sie betend, aber auch singend – davon jedenfalls zeugen drei besondere Schiefertäfelchen. Auf diesen sei die mittelalterliche Musik der Choräle abgebildet, beschreibt Kuratorin Ulrike Theisen: "Und weil Schiefer einfach billiger, günstiger, wiederverwendbarer und haltbarer gewesen ist, hat man die Noten, die man gesungen hat, wie früher in der Schule, auf Schiefertäfelchen eingekratzt und nicht auf Pergament geschrieben." Der Brandenburger Evangelistar wird normalerweise in einem Tresor im Prämonstratenser-Domstift in Brandenburg an der Havel verwahrt. Nun ist das 800 Jahre alte liturgische Buch in Magdeburg zu sehen. Bildrechte: Quaternio Verlag Luzern

Kloster Jerichow von Prämonstratensern gegründet

Nicht nur die originalen Handschriften, sondern auch die kurzen biografischen Trickfilme zeigen, wie weltoffen und reiselustig Norbert von Xanten war und wie sich dadurch der Prämonstratenser-Orden in ganz Europa verbreitete. Grund dafür war aber auch Norberts Amtsantritt als Erzbischof in Magdeburg 1126. Zuerst habe er dort zwar schwer gelitten, da er gleich zwei Attentate überstehen musste. Doch er hat das Land durch etliche Klostergründungen geprägt, sagt Museumsdirektorin Köster: "Zum Beispiel das Kloster Jerichow, das ja so wunderschön an der Elbe gelegen ist, oder in Havelberg bis hin nach Ratzeburg."

Die als Barbarossakopf bekannte Porträtbüste Kaiser Friedrichs I. ist in der Ausstellung zu sehen. Bildrechte: Stephan Kube, Greven Rege unterstützt von den Mächtigen, waren die Prämonstratenser zwar persönlich arm, doch legten sie - im Gegensatz zu den Zisterziensern - Wert auf kostbare Ausstattungen. Das zeigen eine prächtige Kasel oder farbenfrohe Buchmalereien, der sogenannte Barbarossakopf, ein Glanzpunkt mittelalterlicher Goldschmiedekunst, aber auch Kurioses: "Sie können bei uns einen Trinkpokal finden, der tatsächlich im 15. Jahrhundert aus einer Kokosnuss geschnitzt worden ist. Und als Krönchen sitzt oben eine Muskatnuss drauf", so Kuratorin Theisen.

Gurkenmonstranz und andere kuriose Exponate

In der Ausstellung wird in sieben Kapiteln die 900-jährige Geschichte des Ordens aufgespannt: Die Herausforderung durch die Reformation, aber auch die Schließungen sämtlicher Klöster im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses 1803. Im 20. Jahrhundert wurden die Neugründungen durch die Weltkriege und auch durch den Kommunismus torpediert.

Die sogenannte Gurkenmonstranz. Bildrechte: Kloster Želiv Davon zeugt ein faszinierendes Exponat der 1950er-Jahre, eine "Gurkenmonstranz". Bei der sogenannten Gurkenmonstranz handelt es sich um ein modernes Objekt, das in den 1950er-Jahren in Tschechien entstanden ist.

"Nachdem alle Kloster enteignet worden sind und die meisten Klöster sogar in Internierungs- und Arbeitslager umgebaut worden sind, entsteht im Kloster Zeliv aus Weißblechdosen, um Gurken einzumachen, ein besonderes liturgisches Gerät. Ein Gerät, das in Form einer Sonne auf einem langen Stil die geweihte Hostie den Gläubigen präsentiert", so Kuratorin Ulrike Theisen.

Wahl-O-Mat soll Orientierung bieten

Heute sind die Prämonstratenser, wenn auch in kleiner Zahl, wieder präsent – vor allem in Magdeburg. Dennoch stellt sich die Frage, wer heute noch in einer Ordensgemeinschaft leben will, in Armut, Gehorsam und Keuschheit? Beten und Arbeiten als Lebensmittelpunkt - kann das heute noch Menschen begeistern? Eine Frage, die die Kuratoren auf charmante Weise mit einem Wahl-O-Mat aufgegriffen haben, bei dem jeder Besucher und jede Besucherin einmal ausprobieren kann, welcher Orden denn vielleicht für sie in Frage käme.

Beim Wahl-O-Mat gehe es eigentlich eher um die Lebensführung, erklärt Museumsdirektorin Köster: "Die Lebensführung in Gemeinschaft, die Kontemplation, und dafür muss man auch gar nicht christlich sein". Denn das fragen sich wohl viele: Wie möchte ich mein Leben gestalten? In welcher Gemeinschaft wollen wir heute leben? Eine Frage, die in der gesamten Schau mitschwingt und sie deshalb aktuell und sehenswert macht. Der rote Faden der Ausstellung ist die Frage: In welcher Gemeinschaft wollen wir heute leben? Bildrechte: Kulturhistorisches Museum Magdeburg