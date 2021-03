Ein Blick in den Innenraum des Fabmobils Bildrechte: Fabmobil

Der umfunktionierte Doppeldeckerbus ist eine mobile Technologiewerkstatt und ein fahrendes Kunst-, Kultur- und Zukunftslabor zugleich. Fabmobil vermittelt das Grundverständnis für digitale Technologien. Der Bus ist z. B. ausgestattet mit 3D-Drucker, Mikroelektronik, Robotik, Werkzeugmaschinen, man kann Synthesizer programmieren, mit VPR-Kameras spielen – kurz: Schülererinnen und Schüler können sich an computergesteuerten Hightech-Geräten ausprobieren und bekommen dabei Unterstützung. In einigen Orten hat das so gut funktioniert, dass sich inzwischen so genannte Makerspaces gebildet haben, in denen Schüler andere Schüler anleiten.