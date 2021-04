Nach achtjähriger Generalsanierung und denkmalpflegerisch korrekter Wiederherstellung wurde die "Brehm-Gedenkstätte" im August 2020 symbolisch geschlossen und "Brehms Welt – Tiere und Menschen" geöffnet. Die neue Dauerausstellung, die auf der Basis der geistigen und materiellen Hinterlassenschaften der Brehms konzipiert wurde, führt deren Gedanken und Werke in die Gegenwart und in die Zukunft, in dem sie das Tier-Mensch-Verhältnis thematisiert. Es ist ein modernes, interaktives, schönes, an- und aufregendes Museum entstanden, auch besonders für Kinder und Jugendliche sehr zu empfehlen. Acht Räume stehen den Besuchern offen, Themen wie Tiere lieben, Tiere essen, Tiere in künstlichen Welten, Brehms Tierleben und Brehms Reiseleben werden erlebbar gemacht. Hörstationen, Videos und biologische Präparate bieten neben den originalen Ausstattungsgegenständen alles, was der modernen Museumstechnik für die Vermittlung biologischer und kulturgeschichtlicher Sachverhalte zur Verfügung steht. Alfred Brehm ist persönlich virtuell in sein Haus zurückgekehrt und erzählt seine Geschichte (Peppers ghost). Ein Markenzeichen des Hauses ist die Rekonstruktion der Farbfassungen der Innenräume aus der Bauzeit zwischen 1865 – 1870, einschließlich von vier Räumen, in denen die historischen Tapeten in der Drucktechnik der Bauzeit wieder erlebt werden können.