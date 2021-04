Der frische Wind wechselnder Sonderausstellungen lädt erneut zum Entdecken und Staunen ein. Die wissenschaftliche Grabung "Fenster in die Erdgeschichte" ermöglicht einen einzigartigen Blick in den Untergrund der Stadt – ein in Stein konserviertes Ökosystem. Ebenso geschätzt für seine vielschichtige Vermittlungsarbeit, bilden die historisch gewachsenen geo- und biowissenschaftliche Sammlungen die Basis für Ausstellungen, Forschungen und Publikationen. Die in renommierten Fachzeitschriften publizierten Studien zur Paläobotanik, Ökosystemforschung und Evolutionsbiologie strahlen international aus und werden weltweit unterstützt.

Das Museum für Naturkunde befindet sich im TIETZ in der Moritzstraße 20 im Herzen der Stadt Chemnitz. Bildrechte: dpa