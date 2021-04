Zum anderen erreichen Görlitzer Wanderausstellungen jedes Jahr Hunderttausende von Menschen in ganz Europa. Heute beschäftigen sich die rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit wissenschaftlichen Fragestellungen weltweit – neben Europa vor allem in Zentralasien. Im Mittelpunkt der Forschung stehen die Artenvielfalt und deren Rückgang sowie die ökologische Bedeutung von Bodentieren. Ein wichtiger Aspekt ist die Weitergabe des Wissens an Studierende aus der ganzen Welt. Sie können im Rahmen eines internationalen Studiengangs der Technischen Universität Dresden direkt am Senckenberg Museum studieren.

Das Senckenberg Museum in Görlitz gehört zur Leibniz-Gemeinschaft. Bildrechte: Senckenberg