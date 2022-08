Der juristische Streit um die geplante Neubesetzung der Direktorenstelle der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz hat eine neue Stufe erreicht. Wie ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts in Halle am Mittwoch mitteilte, geht die Kulturstiftung gegen die vorherige Entscheidung des Arbeitsgerichts Dessau in Berufung. Dieses hatte am 21. Juni einer Klage von Ex-Direktorin Brigitte Mang stattgegeben und der Kulturstiftung vorläufig untersagt, die Direktorenstelle neu zu besetzen.