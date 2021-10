17 Interviews mit Kunstschaffenden

In verschiedenen Netzwerken agieren Kunstvereine, Künstlerinnen, Künstler und Kunstgruppen. Der Entwicklungspsychologe und sein Team haben sie zu ihren Lebensläufen, ihrem Verständnis von Kunst oder auch ihrem Arbeitsstil befragt. Die 17 entstandenen Interviews kann man nun in einem Katalog nachlesen. Neben den Interviews und Künstlerarbeiten sind stimmige Atelier-, Kunst- und Porträtaufnahmen entstanden, fotografiert von Jasmin Schubert aus Stendal.

Die 17 Kunstschaffenden von links nach rechts: Angelika Flaig, Paul Hoffmann, Hans Molzberger, Peter Adler, Michael Braune, Anne Buch, Helga Geissler, Heinrich Herbrügger, Dr. Hejo Heussen, Corinna Köbele, Rüdiger Laleike, Marlen Liebau, Bettina Müller, Rieke Schmieder, Monika Thoms, Carl Vetter, Benno Zöllner. Bildrechte: Jasmin Schubert

Worum geht es der Hochschule?

Die Ausstellung findet klassisch-museal in einem Kunsthaus statt. Bildrechte: Kunsthaus Salzwedel Was ist an einer Kunstausstellung nun anders, wenn sie von Wissenschaftlern, gar Entwicklungspsychologen konzipiert wird? Sie findet durchaus auch museal in einem Kunsthaus statt. Ganz sicher aber geht es nicht darum, Kunststars zu entdecken, die neuesten Trends aufzuspüren oder gar ein Label "Kunst in der Altmark" zu formen.

Aus Berlin in die Atmark?

Vielmehr soll der soziale Kunstkosmos der Altmark vor dem Hintergrund der Landschaft präsentiert werden, der vor allem durch die Vielfalt der künstlerischen Genres auffällt. Und so sind die Arbeiten der 17 Künstler und Künstlerinnen in den drei Ausstellungsräumen so arrangiert, dass man sie als Teil eines Ganzen begreift, der oft als tiefe Provinz oder Prärie wahrgenommen Altmark. In die es aber durch die Verwerfungen in den Städten immer mehr Kunstschaffende zieht. Vor allem aus dem nahen Berlin.

Mittels VR-Brille ein Atelier besuchen

Via VR-Brille kann ein Atelier erkundet werden. Bildrechte: Kunsthaus Salzwedel Günter Mey: "Ausstellungsbesuchende können durch die Räume des Kunsthauses Salzwedel flanieren und über eine Videoinstallation Auszüge aus den Interviews lesen, die in einer Art 'poetic transcription' angeboten werden. In einem anderen Raum haben wir eine Audioinstallation eingezogen, in der aus diesen Interviews collagenartig teilweise in Dialog getreten wird und im dritten Raum haben wir mit virtueller Realität gearbeitet. Das heißt, es ist über eine VR-Brille möglich, ein Atelier zu besuchen, über Tablets lassen sich vier weitere Ateliers besuchen."

Keine Großstadtbilder

Günter Mey möchte keine Künstler und Künstlerinnen besonders hervorheben, das widerspräche der Intention der Schau. Aber es ist so, dass ein Raum abstrahierende Kunst, ein anderer gegenständliche und figürliche präsentiert. Und natürlich tauchen im dritten besonders viele Naturdarstellungen auf. Es sind keine Großstadtbilder, die in der Altmark gemalt werden.