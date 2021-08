Neo-Rauch-Schüler Titus Schade hat eine für ihn typische Grafik zur Verfügung gestellt. Bildrechte: Titus Schade

Und so hat Maler Titus Schade eine Grafik mit den für ihn typischen Fachwerkhäusern zur Verfügung gestellt. Für Hans Aichinger, der 1969 im zarten Alter von zehn Jahren an Vaters Hand sein erstes Chemie-Spiel erlebte und bis heute Fan geblieben ist, war der bloße Griff in die Schublade keine Option



Hans Aichinger erzählt: "Da gibt´s natürlich eine Beziehung und da habe ich extra was gemacht. Zu meiner Zeit gab es ja keine Ultras. Aber ich habe gehört, dass die Ultras, wenn sie heute Ehrenmitglied werden, eine Axt geschenkt bekommen. Wegen dem Leutzscher Holz (dem Wald, an dessen Rand der Alfred-Kunze-Sportpark liegt, Anmerkung des Autors). Und da habe ich einem kleinen Jungen eine Axt in die Hand gegeben. Meine Liebe zu Chemie ist eben facettenreich. Und es hat ja manchmal auch etwas lächerliches, wenn Männer in Rage geraten."